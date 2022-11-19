İhlas Haber Ajansı

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Motosiklet çalan 4 şahıs tutuklandı

Sakarya’nın Akyazı ilçesinde motosiklet çalan 4 şüpheli polis ekiplerince yakalandı.

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde motosiklet çalan 4 şüpheli polis ekiplerince yakalandı. Şüpheliler emniyetteki işlemleri sonrasında tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Edinilen bilgiye göre, Akyazı'da bir motosiklet kimliği belirsiz kişilerce çalındı. Motosiklet sahibinin ihbarı üzerine çalışma başlatan Akyazı İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerce, şüphelilerin kimlikleri belirlendi. Polis ekiplerince yapılan operasyonda motosiklet hırsızları U.D., Z.K., F.O. ve E.A.D. yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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