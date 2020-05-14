Motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 ölü

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde otomobille çarpışan motosikletli genç hayatını kaybetti.

Kaza, Serdivan ilçesi Bağlar Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ahmet Özcan'ın kullandığı motosiklet ile bir otomobil Bağlar Caddesi'nde çarpıştı. Çarpışma sonrasında ağır yaralanan Özcan, özel bir hastaneye kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen motosiklet sürücüsü Ahmet Özcan kurtarılamadı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.