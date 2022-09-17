Motosiklet ile otomobil çarpıştı, 25 yaşındaki genç ağır yaralandı

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpıştığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı. Kazada 25 yaşındaki motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.

Kaza, Göl Mahallesi Sakarya Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Adapazarı istikametine doğru gitmekte olan Yunus Karaçoban (25) idaresindeki 54 ABP 663 plakalı motosiklet, karşı yönden gelen ve dönüş yapmak için manevra yapan M.G. idaresindeki 54 AGH 477 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle yere savrulan motosiklet sürücüsü ağır yaralandı. Konunun haber verilmesi üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Öte yandan, kaza anı ise bölgede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasınca saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde; motosikletin, dönüş yapmak isteyen otomobille çarpışması ve motosiklet sürücüsünün savrulduğu anlar yer aldı.