Motosiklet sevdası sonu oldu

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında bir kişi hayatını kaybetti.
Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında bir kişi hayatını kaybetti.
Adapazarı Mithatpaşa Mahallesinde gece 02.00 sularında meydana gelen trafik kazasında Adem Keskin isimli motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti. Edinilen bilgilere göre, arkadaşlarıyla birlikte tur yaptıktan sonra evine dönmek üzere arkadaşlarının yanından ayrılan Adem Keskin, Mithatpaşa Mahallesi Milli Egemenlik Caddesi üzerinde kullandığı motosikletin kontrolden çıkarak savrulması sonrasında ağaca çarparak hayatını kaybetti.
Kaza sonrası Adem Keskin'in cansız bedeni Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.