Motosiklet sürücüsü, kaskı sayesinde kazayı hafif yaralı atlattı

Sakarya'nın Arifiye ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması neticesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Motosiklet sürücüsü kazayı, kaskı sayesinde hafif sıyrıklar ile atlattı.

Kaza, Arifiye ilçesi Atatürk Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, F.Y. idaresindeki 41 NP 379 plakalı motosiklet ile plakası ve sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile savrularak yere düşen motosiklet sürücüsü yaralandı. Konunun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü F.Y. sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.