Motosikletli gencin tehlikeli oyunu kamerada

Sakarya'nın Hendek ilçesinde tek teker üzerinde giden motosiklet sürücüsü tehlikeye yol açtı. Sürücünün hem kendi hem de diğer sürücülerin canını hiçe saydığı anlar ise cep telefonu kamerasıya kaydedildi.

Hendek ilçesinde bir motosikleti gencin tehlikeli oyunu kameraya yansıdı. Motosikletinin ön tekerini kaldıran sürücü hem kendi hem de diğer sürücülerin canını tehlikeye attı. Hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam eden genci ise o esnada bölgeden geçen bir vatandaş cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydetti. Görüntülerde, sürücünün seyir halindeyken motosikletin ön tekerini kaldırıp, ayaklarını yere sürterek yolculuğuna devam ettiği anlar yer aldı.