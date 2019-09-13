MTB Cup Sakarya bisiklet yarışlarının ilk ödülleri verildi

Sakarya'da 13-15 Eylül tarihleri arasında düzenlenen MTB Cup Sakarya XCO-XCM ilk yarışlarda kazananlara ödülleri verildi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından Yenikent'te hayata geçirilen şehrin yeni yaşam ve spor alanı Ayçiçeği Vadisi ve Bisiklet Adasında düzenlenen MTB Cup Sakarya XCO-XCM bisiklet yarışları verilen startla başladı. İlk yarışı Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce başlattı. Gerçekleşen yarışlara ayrıca AK Parti Sakarya Milletvekili Kenan Sofuoğlu, İl Sağlık Müdürü Aziz Öğütlü ve davetliler katıldı. İlk gün olarak 63 yarışmacı ter döktü.

Erkekler ve Kadınlar kategorilerinde gerçekleştirilen yarışlar büyük heyecana sahne oldu. Elit Kadınlar kategorisinde Jennie Stenerhag 1. olurken; Guzel Akhmadullina 2, Esra Kürkçü Akgönül 3. oldu. Elit Erkekler kategorisinde ise Ilias Perıklıs 1.'liğin sahibi oldu. Michael Olsson 2, Jasper Ockeloen 3.'lükle Sakarya MTB XCM yarışlarını tamamladı. Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, şampiyonayı ilk 3 sırada tamamlayan bisikletçilere madalyalarını takdim ederken; zorlu parkurda pedal çeviren tüm sporcuları tebrik etti.