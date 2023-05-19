MTB Cup'ta şampiyonlar belli oldu

Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen dağ bisikleti yarışları nefes kesti. Dünyanın ilk 6 ve 7'nci sırasında yer alan yarışçıların pedal çevirdiği Sakarya MTB Cup'ı elit kadınlarda Emeline Detilleux, elit erkeklerde ise Pierre De Froidmont kazandı. Ödülleri takdim eden Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, yarışmaya katılan tüm yarışçıları tebrik etti.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde Ayçiçeği Bisiklet Vadisi'nde 11 Haziran'a kadar sürecek "Bike Fest", Uluslararası Sakarya MTB Cup yarışlarıyla devam etti. Sabah saatlerinde Tour Of Sakarya yarışlarının üçüncü etabının gerçekleştirildiği Vadi'de bu kez dağ bisikletinin usta isimleri yarıştı. Elit kadınlarda 13 ve elit erkeklerde ise 36 sporcunun mücadele ettiği yarışlarda, sporcular 4,5 kilometrelik dağ bisikleti parkurunda ter döktü. Vadi içindeki parkurda kadınlar 6, erkekler ise 7 tur atarken zorlu engeller karşısında usta pedallar adrenalin seviyesini yükseğe çıkardı. Yaklaşık 1,5 saat süren yarışlarda dünyanın 6 numaralı dağ bisikletçisi Belçikalı Pierre De Froidmont ile dünya 7 numarası Belçikalı Jens Schuermans da madalya için yarıştı.

Yarışlar sonucunda elit erkeklerde dünya 6 numarası Belçikalı Pierre De Froidmont birinciliği, Gregor Raggl ikinciliği, Arne Janssens üçüncülüğü kazandı. Elit kadınlarda ise Emeline Detilleux birinci, Alina Sarkulova ikinci ve Virag Buzsaki üçüncü oldu. Dereceye girenlere ödülleri Başkan Ekrem Yüce takdim etti. Bike Fest'te yarışlar yarın Tour Of Sakarya'nın dördüncü ve son etabıyla devam edecek. Saat 10.00'da Ayçiçeği Bisiklet Vadisinden start alınacak yarışta Kuzey bölgesindeki Kaynarca ve Karasu güzergahları geçilecek.