MTB Eliminatör Dünya Kupası sahiplerini buldu

Uluslararası Bisiklet Birliği (UCI) tarafından Sakarya'da düzenlenen MTB Eliminatör Dünya Kupası yarışı tamamlandı. 800 metrelik parkurda elit erkeklerde Fransız Titouan Perrin-Ganier, elit kadınlarda da İtalyan Gaia Tormena 1'inci oldu.

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen Uluslararası Bisiklet Festivali'nde heyecan devam ediyor. MTB Sakarya Night Cup'ın ardından bugün de MTB Eliminatör Dünya Kupası'nda pedallar şampiyonluk için çevrildi. Elit erkekler ve elit kadınlar kategorilerinde gerçekleştirilen yarışlara 18 ülkeden 39 sporcu katıldı. Ayçiçeği Bisiklet Vadisi içinde gerçekleştirilen 800 metrelik parkurda 24 erkek ve 15 kadın sporcu mücadele ederek şampiyon olmak için yarıştı. Bu çerçeve MTB Eliminatör Dünya Kupası yarışlarında elit erkeklerde Fransız Titouan Perrin-Ganier 1'inci, İsveçli Edvin Lindh 2'nci ve Fransız Quentin Schrotzenberger 3'üncülük elde etti. Elit kadınlarda bitiş çizgisini geçen İtalyan Gaia Tormena 1'inci, Alman Marion Fromberger 2'nciliği ve Brezilyalı Marcelo Lima Braga Matos 3'üncülük elde etti. Yarış sonunda dereceye giren sporculara madalyaları takdim edildi. Yarışların sonunda Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, çekilen kurayla 15 şanslı kişiye bisiklet ve 50 kişiye de Sakaryaspor kombine bileti hediye etti.

Öte yandan, yarışlardan sonra düzenlenecek olan Ekin Uzunlar konserinin ise Gaziantep ve Mardin'de meydana gelen trafik kazaları sebebiyle 14 Eylül'e ertelendiği bildirildi.

“5 kategorinin 4'ü tamamlandı”

Yarışmada dereceye giren sporculara ödüllerini taktim eden Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, “Cumhurbaşkanlığı himayesinde bugün Sakarya tarihi bir güne tanıklık etmektedir. Şehrimiz uluslararası yarışlara ev sahipliği yapmaktadır. Bununla ilgili 5 kategoride 30 ülkeden 300 sporcu şehrimize geldi ve onları ağırlamaktayız. 5 kategorinin 4'ü tamamlandı, inşallah önümüzdeki haftada ‘Tour Of Sakarya' yarışları tamamlanacaktır. 28'inde de kupalarımız verilecek ve bu güzel organizasyonu hep birlikte sonlandıracağız” dedi.