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Mudurnu Çayı kenarına atılan kimyasal madde çuvalları tepkiye neden oldu

Sakarya D-100 karayolu Akyazı-Mudurnu yolunda su kenarına çuvallara doldurularak atılan atıklar vatandaşların ve çiftçilerin tepkisine neden oldu.


Mudurnu Çayı kenarına atılan atıklar tepkiye neden oldu. Atıkların fotoğraflarını çekerek paylaşan vatandaşlar, özellikle kimyasal madde içeren çuvalların su kenarına atılmasının canlılar için risk oluşturduğunu ifade etti. Dere yatağından gelen suyun Sakarya Nehri'ne dökülerek Karadeniz'e kadar uzandığını kaydeden vatandaşlar; "Bu suyu çiftçiler tarım alanlarını sulamada kullanıyor. Hayvanlar da bu sudan içiyor" diyerek tepkilerini dile getirdi.

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