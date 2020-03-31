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Müftülük, Diyanet Vakfı ve Kızılay'dan, KYK'da karantinada tutulan öğrencilere hediye paketi

Sakarya İl Müftülüğü ile Türkiye Diyanet Vakfı ve Kızılay iş birliğinde, Sakarya KYK yurtlarında karantina altında tutulan öğrencilere hediye paketi ve ikram kolileri dağıtıldı.


Korona virüs tedbirleri kapsamında yurt dışından gelen kişilerin 14 gün boyunca gözetim altında tutulduğu illerden biri de Sakarya olmuştu. Bu kapsamda yeni tip korona virüs salgını dolayısıyla yurt dışından Türkiye'ye getirilen öğrenciler, Sakarya'da Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurtlarına yerleştirilmişti. Sakarya İl Müftülüğü ile Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) ve Kızılay Sakarya şubeleri, KYK yurtlarında karantina altına alınan öğrencilerin yardımına koştu. İl Müftülüğü, TDV Sakarya Şubesi ve Türk Kızılayı Sakarya Şubesi iş birliğinde hazırlanan ikram ve hediye paketleri, karantinadaki öğrencilere dağıtılmak üzere yurt müdürlüklerine teslim edildi.

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