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Müftülük garajından elektrikli bisikleti böyle çaldılar

Sakarya İl Müftülüğü’nün garajından iki kişi elektrikli bisikleti çalarak kayıplara karıştı.

Sakarya İl Müftülüğü'nün garajından iki kişi elektrikli bisikleti çalarak kayıplara karıştı. Yaşanan hırsızlık olayı güvenlik kamerasına yansıdı.



Olay, Adapazarı ilçesi Milli Egemenlik Caddesi üzerinde bulunan Sakarya İl Müftülüğü'nün garajında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, öğlen saatlerinde iki hırsız elektrikli bisikleti garajdan iterek saniyeler içerisinde çalarak kayıplara karıştı. Yaşanan hırsızlık olayı sonrasında polis ekipleri hırsızları yakalamak için geniş çaplı araştırma başlattı.



Öte yandan yaşanan hırsızlık olayı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde iki hırsızın elektrikli bisikleti iterek götürmesi gözüküyor.

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