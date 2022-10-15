Muhtar tonlarca fındığı aldı, parasını ödemeden kayıplara karıştı

Mahalle muhtarı tarafından 150'den fazla kişinin 5 milyonun üzerinde dolandırıldığı iddiasıyla ilgili inceleme sürüyor.

Yaklaşık 3 yıldır fındık alım satım işi yapan Bezirgan Mahalle Muhtarı M.A.D., iddiaya göre 100 tona yakın aldığı fındığın parasını ödemeden kayıplara karıştı. Olay, geçtiğimiz günlerde Kocaali ilçesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Bezirgan, Kozluk ve Uğurlu mahallelerinde yaşayan 150'nin üzerinde vatandaş topladıkları fındıkları, muhtarın Kozluk Mahallesi'nde bulunan fındık alım-satım yaptığı ofise götürerek sattı. İddiaya göre muhtar M.A.D., fındıkların parasını bir süre sonra vereceğini vatandaşlara söyledi. 100 tonun üzerinde aldığı fındıkların parasını ödemeyen muhtar, ofisteki tüm eşyaları toplayarak kayıplara karıştı.

Mağduriyet yaşayan vatandaşlar muhtarı ve yakınlarını telefonla defalarca aradı ama cevap alamadı. Yaklaşık 10 gündür kendisinden haber alınamayan muhtarın yaşadığı evini de boşalttığı ve İstanbul'da bir hastanede tedavi gördüğü de iddia edildi. Öte yandan, muhtarın Kozluk Mahallesi'nde fındıkları aldığı ofisin de yakın zamanda köfteci dükkanı olarak faaliyete gireceği öğrenildi. Yüzlerce kişinin, milyonluk mağduriyeti ile alakalı geniş çaplı inceleme başlatıldı.

“Hesap vermesi lazım”

Kendisi gibi mağdur onlarca kişinin olduğunu belirten Ayhan Ergelen, “Mağdurlardan biriyim. Bir buçuk ton fındığım heba oldu. Mağduruz şuanda. Fakat buna birileri hesap sorması lazım. ‘Ben iflas ettim, kaçtım gittim' demekle bu iş bu kadar kolay olmamalı. Bunun ahirette mutlaka hesabı olacak ama dünyada da birilerine hesap vermesi lazım. Benim gibi onlarca insan mağdur oldu. Bütün ümidini, geçimini fındığa bağlayıp mağdur olmanın ne demek olduğunu ancak işin içerisinde olanlar bilir” dedi.

“Çoluğumuzun çocuğumuzun rızkını aldı gitti”

Mahalle muhtarı olduğu için kendisine güvendiklerini aktaran mağdur Temel Yılmaz, “4 ton kadar kaybım var. 200 bin TL kadar mağduriyetim var. Benim gibi mağdur olan birçok kişi var. M.A.D., arkadaşımız hem de mahalle muhtarımızdı ona güvenerek fındığımızı verdik. Fakat sonunda bizi mağdur edip kaçtı gitti. Biran önce ortaya çıkıp mağduriyetimizi gidermesini istiyoruz. Mahsulümüzü biz tek tek topladık, herkesin parasını vermesini istiyorum. Çoluğumuzun çocuğumuzun rızkını aldı gitti” diye konuştu.

“Kendisini ve ailesini defalarca aradık, ulaşamadık”

Yaşanan olay sonrasında muhtar ve ailesine ulaşamadıklarını ve konuyla alakalı hiçbir bilgi alamadıklarını aktaran Şenol Çolak, “Benim mağduriyetimin bir önemi yok ama genelde yapılanları gördüğümüzde işin özünü anlayamıyoruz. Bezirgan Mahallesi Muhtarının kayıp olması, hiçbir bilgi alınamaması. Kendisini ve ailesini defalarca aradık, ulaşamadık. Bir bilgi alınamadı, öldü mü veya kaldı mı bilmiyoruz. Piyasada çok detaylı bilgiler yok ve sağlıklı bilgi alınamıyor. Hasta olduğu yönünde iddia var. Fakat ne derece doğru bilemiyoruz. Mahallemizin adı çıktı benim derdim o. Biran önce arkadaşımızın piyasaya çıkıp gerekli açıklamayı yapmasını talep ediyoruz” şeklinde konuştu.

“Paramızı ödemek için gün vermişti, kayıplara karıştı”

Osman Nuri Berberoğlu ise, “Muhtarımıza fındığımızı teslim ettik. Paramızı ödemek için hepimize gün vermişti. Ama sonrasında kayıplara karıştı. Şuan biz mağduruz” ifadelerini kullandı.