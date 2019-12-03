Muhtar ve vatandaşlardan Başkan Babaoğlu'na alt yapı teşekkürü

Hendek Çukurhan Mahalle Muhtarı Taner Azun ve mahalle sakinleri, mahallelerinde yapılan alt ve üst yapı çalışmaları nedeniyle Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu'na teşekkür etti.

Hendek Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalar kapsamında Çukurhan mahallesinde yapımı devam eden yağmur suyu hattı vatandaşların yüzünü güldürdü. Çalışmalar kapsamında yağmur suyu hattı ile entegre edilerek toplamda 550 metre uzunluğunda V kanal inşa edildi. Yağmur suyu akışının sağlandığı mahallede eskiden yaşanan sorunlar giderilmiş oldu. Ekipler tarafından ayrıca tespit edilen ve vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda stabilize malzeme kullanılarak yolların iyileştirmesi yapıldı.

Mahalleye yapılan hizmetler nedeniyle Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğluna teşekkür eden Çukurhan Mahalle Muhtarı Taner Azun, “Düzce sınırında olduğumuz için, Hendek'in en uzak mahallesiyiz. Mahalle olarak yıllardır hizmet yapılmasını bekledik. Mahallemizin yolları yapılıyor, V kanallar inşa edildi. Kış öncesi rahat bir nefes aldık. Sorunlarımıza duyarsız kalmayarak mahallemize hizmet getiren Başkanımız Turgut Babaoğlu'na teşekkür ederim” dedi.

Mahalle halkı da Başkan Babaoğlu'na teşekkür ederken, bölgede çalışmaların devam edeceği açıklandı.