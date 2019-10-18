Muhtarlar Derneği Federasyon Başkanı Erdem, Atatürk anıtına çelenk koydu

19 Ekim Muhtarlar günü vesilesiyle Sakarya Muhtarlar Derneği Federasyon Başkanı Erdal Erdem ve Adapazarı, Arifiye, Erenler, Serdivan ilçeleri muhtarları, Demokrasi Meydanında bulunan Atatürk anıtına çelenk sundu. Saygı duruşunun bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Başkan Erdem, bir konuşma yaptı.

668 muhtarımız adına şükranlarımı sunuyorum

Sakarya Muhtarlar Derneği Federasyon Başkanı Erdal Erdem yaptığı açıklamada, "Muhtar seçilmiş demektir. Devlet teşkilatının kılcal damarlarını oluşturan muhtarlık camiasının seçilmiş temsilcileri olarak devlet ve vatandaş arasındaki toplum bütünlüğünün sağlanmasında ve kamu düzenin yerine getirilmesi konusunda muhtarlar olarak üzerimize düşen görevin bilincindeyiz. İlimizde devlet-muhtar - vatandaş bütünlüğü ile muhtarların kamu düzeninde hak ettiği değeri kazanması ve 16 ilçe muhtar derneklerinin aynı çatı altında toplanması amacı ile Sakarya Büyükşehir Belediyemizin öncülüğünde Sakarya Muhtarlar Federasyonunu kurduk. Şuan 13 ilçe muhtar derneklerimiz federasyon çatısı altında bir aradayız. Diğer 3 ilçemiz olan Akyazı-Hendek ve Sapanca ilçelerimizin de gerekli hazırlıkları yaparak federasyonumuza katılmalarını bekliyoruz. Bizler Sakaryalı muhtarlar olarak daima ilklere imza atanın ve diğer illerimize örnek olmanın onurunu ve gurununu yaşıyoruz. 01 Haziran 2012 yılında Sakarya'da muhtarlarımızın ve vatandaşlarımızın hizmetine sunulan, Türkiye'de halen tek - ilk ve örnek olan Sakarya Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık Otomasyon Sistemi (SEMOS) bizim çalışmalarımız, gayretlerimiz ile ortaya çıkmış olup her muhtarımıza bilgisayar-yazıcı-ekran klavyesi mahallelerine kadar götürülerek teslim edilmiştir ve Türkiye'deki muhtarlarımıza örnek olmuştur. 19 Ek,m muhtarlar gününü her yıl resmi törenle kutlanacak olması vesilesi ile bizlerle sevinç ve gururu bir arada yaşatan başta cumhurbaşkanımızın olmak üzere devlet büyüklerimize, ilimizde görev yapmakta olan 668 muhtarımız adına şükranlarımı sunuyorum" dedi.