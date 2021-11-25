Muhtarlar, kadına yönelik şiddet hakkında bilgilendirdiler

Sakarya'nın Karasu ilçesinde Sosyal Hizmet Merkez Müdürlüğü tarafından muhtarlara, ‘Kadına yönelik şiddet ile mücadele' konulu bilgilendirme toplantısı verildi. Toplantıda, erken yaşta evlilik, kadına yönelik şiddetin biçimleri, şiddete karşı alınacak tedbirler yer aldı.

Karasu Sosyal Hizmet Merkez Müdürlüğü tarafından Karasulu muhtarlara yönelik ‘Kadına yönelik şiddet ile mücadele' konulu bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Toplantıda, erken yaşta evlilik, kadına yönelik şiddetin biçimleri, şiddete karşı alınacak tedbirler yer aldı. Toplantıda konuşan Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Metin Yıldırım, kadınların en değerli varlık olduğunu belirtti. Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü personeli Sosyolog Neslihan Çınar ise kadına yönelik şiddet ve erken yaşta evlilik ile mücadele konularında bilgilendirmede bulundu. Programda kadına yönelik şiddet tanımlar, yaygınlık, kadına yönelik şiddetin nedenleri ve etkileri, kadına yönelik şiddetle mücadelede yapılan çalışmalar, erken yaşta ve zorla evliliklerin tanımı ve yaygınlığı, nedenleri ve etkilerine değinildi. Erken yaşta ve zorla evliliklerle ilgili yasal düzenlemeler ile kadına yönelik şiddet konusunda bilgiler aktardı. Ayrıca Çınar, kadına şiddete yönelik mücadelede KADES uygulaması, Şiddet Önleme ve İzleme Merkezleri (ŞÖNİM) kadın sığınma evleri ile ilgili bilgi verildi.