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Mustafa Kemal Atatürk 82'nci yıl dönümünde Sakarya'da anıldı

Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete uğurlanışının 82’nci yıldönümünde tüm Türkiye’de olduğu gibi Sakarya’da da düzenlenen tören ve etkinliklerle anıldı.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete uğurlanışının 82'nci yıldönümünde tüm Türkiye'de olduğu gibi Sakarya'da da düzenlenen tören ve etkinliklerle anıldı.


Atatürk'ü anma töreni Valilik binası önünde bulunan Atatürk Anıtı'na sırasıyla Valilik ve Garnizon Komutanlığı çelenklerinin konulmasıyla başladı. Çelenk sunma törenine Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, Garnizon Komutanı Cavit Nartop, siyasi parti kuruluşları ve STK temsilcileri katıldı. 10 Kasım Atatürk'ü anma programı, çelenklerin anıta sunulması, 2 dakikalık Saygı Duruşu, sirenlerin çalması ve İstiklal Marşının okunması ile başladı. Valilik önündeki tören sonrası Vali Çetin Oktay Kaldırım'ın, Valilik Kampüsünde Atatürk İlkokulu tarafından hazırlanan ‘10 Kasım ve Atatürk' isimli sergiyi gezmesiyle birlikte tören son buldu.

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