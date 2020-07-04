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Müstakil evde çıkan yangın 2 eve sıçradı

Sakarya’nın Akyazı ilçesinde müstakil bir evde çıkan yangın yanında bulanan 2 eve sıçradı.

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde müstakil bir evde çıkan yangın yanında bulanan 2 eve sıçradı. 3 evin yanarak kullanılamaz hale geldiği yangında ise evlerde bulunan tüplerin patlamaması olası bir facianın önüne geçti.


Olay, Akyazı ilçesi Vakıf Mahallesi 14003 nolu sokak üzerinde meydana geldi. Müstakil bir evde henüz belirlenemeyen bir sebepten yangın çıktı. Yangın kısa sürede çevrede bulunan 2 eve de sıçradı. Olayın haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve SAKTİM ekipleri sevk edildi. Ekiplerin erken müdahalesi ve evlerde bulunan tüplerin patlamaması ise olası bir faciayı önledi.


Olayla ilgili inceleme başlatılırken, yangın sonucu 3 evde kullanılamaz hale geldi.

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