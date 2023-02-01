Müşterileriyle başarılı iletişim kuran çağrı merkezi çalışanları ödüllendirildi

Sakarya, Kocaeli, Bolu ve Düzce'de elektrik dağıtım hizmeti veren Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş. (SEDAŞ), müşterileriyle başarılı iletişim kuran ve yüksek performans sergileyen çağrı merkezi çalışanlarını ödüllendirdi.

SEDAŞ, elektrik dağıtım faaliyet bölgesindeki 2 milyonu aşkın müşterisinin beklentilerini karşılamak amacıyla hem saha hem de çağrı merkezi ekipleri ile koordineli çalışmalarını sürdürüyor. Özellikle olumsuz hava şartlarından kaynaklı enerji kesintilerinin yaşandığı dönemlerde müşterilerin en kısa sürede bilgilendirilmesini sağlayan çağrı merkezi çalışanları, 7 gün 24 saat esasıyla hizmet veriyor. SEDAŞ, Kurumsal İletişim ve Müşteri İlişkileri Müdürlüğüne bağlı çağrı merkezi biriminde görev yapan ve dereceye giren çalışanları için sertifika töreni düzenledi. Törende ödüllendirilen çağrı merkezi ekibine sertifikalarını, Kurumsal İletişim ve Müşteri İlişkileri Müdürü Efsun Ergin takdim etti.

"Motivasyonlarını artırmayı hedefledik"

İletişim kanallarının müşteri memnuniyeti ekseninde aralıksız hizmet verdiğini belirten SEDAŞ Kurumsal İletişim ve Müşteri İlişkileri Müdürü Efsun Ergin, "Bölgemizdeki 2 milyonu aşkın müşterimizle profesyonel iletişim süreci geliştirmeyi önemsiyoruz. 186 Çağrı Merkezi, sosyal medya hesapları, Web Chat ve Whatsapp iletişim hattı üzerinden tüm iletişim kanallarımızdan müşterilerimize 24 saat iletişim hizmeti veriyoruz. Müşterilerimizle iletişimimizi güçlü kılan başarılı çağrı merkezi çalışanlarımızı ödüllendirerek, onların mutluluğuna ortak olarak motivasyonlarını artırmayı hedefledik" dedi.