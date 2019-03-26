İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Mutfaktaki yangında maddi hasar meydana geldi

Sakarya’nın Akyazı ilçesindeki bir evin mutfak kısmında çıkan yangın itfaiyenin zamanında müdahalesiyle söndürüldü.

Sakarya'nın Akyazı ilçesindeki bir evin mutfak kısmında çıkan yangın itfaiyenin zamanında müdahalesiyle söndürüldü.


Yangın, Akyazı ilçesi Ömercikler Mahallesi'nde 8097 Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, F.Y.'ye ait 3 katlı binanın birinci katındaki dairede henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Çevredeki vatandaşların dumanı fark etmesi üzerine hemen itfaiye ekiplerine haber verildi. Olay yerine kısa sürede gelen Sakarya Büyükşehir Belediyesi Akyazı itfaiye ekipleri yangına kısa sürede müdahale ederek söndürdü. Yangında mutfakta maddi hasar meydana geldi. Ev sahiplerine ulaşamayan itfiaye ekipleri, polis ekiplerine evi teslim etti.


Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.