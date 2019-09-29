'Mutlu Çocuk Yetiştirme Sanatı' konulu seminer Hendek'te düzenlendi

Sakarya Büyükşehir Belediyesi ile Hendek Belediyesi işbirliğinde, ‘Mutlu Çocuk Yetiştirme Sanatı' konulu seminer düzenlendi.

Hendek Belediyesi Nikah Salonunda yapılan ve Sosyal Gelişim Merkezi (SGM) Çocuk Gelişim Uzmanı Didem Bacı'nın konuşmacı olarak katıldığı seminere Hendek Belediyesi Başkan Yardımcısı Fatih Öztürk, Hendek Belediye meclis üyeleri Nigar Görüm ve Hamit İsmailoğlu, BBP Kadın Kolları Başkanı Zübeyde Gürbüz, Hendek Elele Engelliler Derneği Başkanı Esin Aygen ve Hendekliler katıldı. Programa Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu'nun eşi Esra Babaoğlu'da katılarak semineri sonuna kadar takip etti. İlknur Yelken'in sunuculuğunu yaptığı seminer saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Daha sonra Çocuk Gelişim Uzmanı Didem Bacı, sunum eşliğinde çocuklarımızla ilgili pratik tavsiyeler, örnek olmak, sevgi ve sevgi dili, mutlu çocuk, çocuğun davranışları ve aile içi iletişim gibi konularda Hendeklilere bilgiler aktardı. Bacı, anne ve babanın mutlu olması halinde çocuklarında mutlu olacağını ifade ederek, “Çocuklar yağmura benzer, onları bir kaba koymaya çalışmayın, toprak olun. Çocuk kalıplarla değil, kalple ve akılla yetiştirilir. Çünkü her çocuğun bir mizacı vardır” dedi.

Araştırmalarda mükemmeliyetçi ailelerin çocuklarında depresyon ve kaygı bozukluklarının görüldüğünü açıklayan Bacı, “Çocukla geçirilen zaman asla boşuna geçirilmiş zaman değildir. Onların zihinsel ve duygusal gelişimlerinde önemli bir yere sahiptir. Kişiliğin en büyük mimarı anne ve babadır. Bunun sihirli ve aslında çok basit kuralları vardır. Anne ve babanın en güzel sanatı da budur” dedi. Bacı konuşmasının sonunda soruları cevaplarken, seminerlerin devam edeceğini söyledi.

Seminerin sonunda Başkan Yardımcısı Fatih Öztürk, Başkan Babaoğlu'nun eşi Esra Babaoğlu ve Zübeyde Gürbüz tarafından Bacı'ya çiçek takdim edildi. Ardından Hendek'e Sosyal Gelişim Merkezi (SGM) yapılması için başlatılan imza kampanyasına Hendekli kadınlar destek verdi.