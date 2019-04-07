Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Aile ve Çocuk Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından aile hayatının korunması amacıyla ‘Mutlu Evlilik Atölyesi' hayata geçiriliyor.

Büyükşehir Belediyesi Sosyal Gelişim Merkezi yeni bir projeyi daha hayata geçiriyor. Başvuruların 8 Nisan Pazartesi günü başlayacağını belirten Davut Yüce, “Mutlu Evlilik Atölyesi kapsamında sağlıklı bir aile yapısının oluşturulması konusunda eğitimler sunacağız. Mutlu ve sağlıklı bir yuva kurmayı hayal eden tüm yeni evli ve evlenecek gençlerimizi Sosyal Gelişim Merkezimize bekliyoruz” dedi.

Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Davut Yüce, “Sosyal Gelişim Merkezi çatısı altında her kesimden insanın istifade edebileceği projeler üretiyor, Sakarya'da uyguladığımız Sosyal Belediyecilik uygulamaları ile birçok belediyeye örnek oluyoruz. Toplumun istikbalinin, aile kurumunun güçlü olmasıyla yakından ilgili olduğunun farkındayız. Bu bilinç ile aile ve çocuklara yönelik birçok proje yürütüyoruz. Sosyal bir varlık olan insan için, aile hayatı ne kadar önemli ve gerekli ise, toplum için de o toplumun çekirdeğini oluşturan aile kurumu o kadar önemlidir. Bir toplumun sağlıklı ve huzurlu olması, her şeyden önce aile yapısının sağlam olmasına bağlıdır. Aile kurumu; fertler arasındaki ilişkiler, karşılıklı sevgi, saygı, şefkat ve dayanışma gibi güzel değerler esas alınarak düzenlenirse, o aile uyum içinde ve mutlu olur” dedi.

Eğitimlerin 5 hafta süreceğini söyleyen Yüce, “Kendisiyle barışık, mutlu olan ve mutlu edebilen, kendine ve topluma faydalı bireylerin temeli ailede atılır. Ailenin bu kadar önemli oluğu günümüzde ne yazık ki evlilik oranları düşmekte, boşanma oranları da artmaktadır. Bu durum, aile kurumunun desteklenmesine yönelik projelerin üretilmesinin gerekliliğini ortaya çıkarmaktadır. Bu düşüncelerle hayata geçirdiğimiz, “Mutlu evlilik Atölyesi” kapsamında sağlıklı bir aile yapısının oluşturulması konusunda eğitimler verilecektir. Beş hafta sürecek eğitimler kapsamında, Çiftler arası iletişim, Bütçe yönetimi, Akrabalık ilişkileri, dinimizde evlilik hayatı, öfke kontrolü, kendini ve eşini tanıma, evlilikte çatışmaya sebep olan gerçekler, evlilikte çatışmaları sonlandırma biçimleri, kadın ve erkek psikolojisi, gibi konular işlenecek. Mutlu ve sağlıklı bir yuva kurmayı hayal eden tüm yeni evli ve evlenecek gençlerimizi Sosyal Gelişim Merkezimize bekliyoruz” diye konuştu.