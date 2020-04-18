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Müzik öğretmeni ve öğrencilerden ‘Evde Kal' şarkısı

Ulusal pandemi olan Korona virüs tedbilerince evde kal çağrısında bulunan lise öğrencileri ile müzik öğretmeni besteledikleri ve seslendirdikleri ‘Evde Kal’ isimli şarkıyı sosyal mecralarda paylaştı.

Ulusal pandemi olan Korona virüs tedbilerince evde kal çağrısında bulunan lise öğrencileri ile müzik öğretmeni besteledikleri ve seslendirdikleri ‘Evde Kal' isimli şarkıyı sosyal mecralarda paylaştı.


Dünyada küresel salgın olarak ilan edilen Korona virüs tedbirlerince ülkemizde geniş güvenlik önlemleri alınmaya devam ediyor. Türkiye'de de çok sayıda can kaybına neden olan Korona virüs sebebiyle vatandaşlara gerekmediği sürece evde kalınması konusunda uyarılar yapılıyor. Bu kapsamda evde kal çağrısında bulunan Altınküre Lisesi müzik öğretmeni ve öğrencileri besteledikleri ‘Evde Kal' isimli şarkıyı seslendirdi. Şarkının umut verici olduğunu belirten müzik öğretmeni Caner Kırtak ve öğrenciler, şarkının sosyal medyada da beğenildiğini belirttiler.


Besteledikleri şarkının umut verici olduğunu belirten Müzik Öğretmeni Caner Kırtak, “Vatandaşların evde kalmasına destek olacak bu parçayı öğrencilerimle birlikte hazırlamak gerçekten çok iyi oldu. Virüse yakalanan hastalara şifalar diliyorum. Ben kendimi şarkılarla, müziklerle ifade edebilen bir insanım. Şarkımızda sözler gerçeği yansıtıyor ve umut dolu olduğunu düşünüyorum. Çünkü bir şekilde bugünler elbette geçecek. En az hasarla geçmesi içinde önlem almalıyız” dedi.

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