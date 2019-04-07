İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle
2019 Yerel Seçim Sayfası için tıklayın.

Naile Taranoğlu son yolculuğuna uğurlandı

Eski Orman ve Spor Bakanı Ersin Taranoğlu ve Cumhurbaşkanı danışmanı Serkan Taranoğlu’nun 87 yaşında vefat eden annesi Naile Taranoğlu son yolculuğuna uğurlandı.

Eski Orman ve Spor Bakanı Ersin Taranoğlu ve Cumhurbaşkanı danışmanı Serkan Taranoğlu'nun 87 yaşında vefat eden annesi Naile Taranoğlu son yolculuğuna uğurlandı.



Eski Orman ve Spor Bakanı Ersin Taranoğlu ve Cumhurbaşkanı danışmanı Serkan Taranoğlu'nun anneleri Naile Taranoğlu 87 yaşında vefat etti. Anne Taranoğlu için Orhan Camiinde ikindi namazına müteakip cenaze namazı düzenlendi. Düzenlenen cenaze namazına; başta Ersin Taranoğlu ile Serkan Taranoğlu olmak üzere Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir, Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Sakarya ilçe Belediye başkanları, eski Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Haluk Ulusoy, Sakarya AK Parti İl Başkanı Yunus Tever, eski Orman ve Devlet bakanı Nevzat Ercan ve çok sayıda vatandaş katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından anne Taranoğlu'nun cenazesi Emirdağı mezarlığına defnedildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.