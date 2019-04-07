Eski Orman ve Spor Bakanı Ersin Taranoğlu ve Cumhurbaşkanı danışmanı Serkan Taranoğlu'nun 87 yaşında vefat eden annesi Naile Taranoğlu son yolculuğuna uğurlandı.

Eski Orman ve Spor Bakanı Ersin Taranoğlu ve Cumhurbaşkanı danışmanı Serkan Taranoğlu'nun anneleri Naile Taranoğlu 87 yaşında vefat etti. Anne Taranoğlu için Orhan Camiinde ikindi namazına müteakip cenaze namazı düzenlendi. Düzenlenen cenaze namazına; başta Ersin Taranoğlu ile Serkan Taranoğlu olmak üzere Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir, Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Sakarya ilçe Belediye başkanları, eski Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Haluk Ulusoy, Sakarya AK Parti İl Başkanı Yunus Tever, eski Orman ve Devlet bakanı Nevzat Ercan ve çok sayıda vatandaş katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından anne Taranoğlu'nun cenazesi Emirdağı mezarlığına defnedildi.