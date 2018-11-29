Namazı beklediği camide kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti

Sakarya'nın Ferizli ilçesinde öğle namazını kılmak için gittiği camide kalp krizi geçiren 61 yaşındaki adam hayatını kaybetti. Abdullah Bakırtaş hayatını kaybettiği camiden son yolculuğuna uğurlanacak.

Olay, Ferizli ilçesi Sinanoğlu Mahallesi Merkez Camii'nde dün öğle vaktinde yaşandı. Ferizli'de yaşayan 61 yaşındaki Abdullah Bakırtaş dün öğle namazını kılmak için Sinanoğlu Mahallesi Merkez Camii'ne gitti. Bakırtaş, camide namaz saatini beklerken bir anda yere yığıldı. Durumu gören vatandaşlar olayı sağlık ekiplerine bildirdi. Konunun haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince kalp krizi geçirdiği tespit edilen Bakırtaş'a müdahale edildi. Abdullah Bakırtaş tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Bakırtaş'ın cenazesi öğle namazını müteakip hayatını kaybettiği Sinanoğlu Merkez Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından, Sinanoğlu Mezarlığı'nda toprağa verilecek.