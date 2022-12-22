‘Nasreddin Dede' oyunu yoğun ilgi gördü

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, kültür sanat etkinlikleri çerçevesinde gerçekleştirilen ‘Nasreddin Dede' tiyatro oyunun ikinci gösterimi, yoğun katılımla gerçekleştirildi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Aralık kültür sanat etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen tiyatro oyunları hız kesmeden devam ediyor. Aralık ayının ilk haftasında prömiyeri gerçekleştirilen Nasreddin Dede oyunu, ikinci gösterimi ile izleyicilerle buluştu. Sakarya Kent Konseyi Gençlik Tiyatrosu'nun 23 kişilik kadrosuyla AKM'de sergilenen oyuna, tiyatro severlerin ilgisi yoğun oldu.. Engelli bir kızın toplumdaki karşılaştığı sorunları konu alan oyun, izleyicilere zaman zaman duygusal anlar yaşatırken zaman zaman da güldürdü.