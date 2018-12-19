‘Nasreddin Hoca' Akyazı SGM'de sahnelendi

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Gelişim Merkezi (SGM) öğrencilerinin hazırladığı ‘Nasreddin Hoca’ isimli oyunun ilk gösterimi Akyazı SGM’de gerçekleştirildi.
Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Gelişim Merkezi (SGM) öğrencilerinin hazırladığı ‘Nasreddin Hoca' isimli oyunun ilk gösterimi Akyazı SGM'de gerçekleştirildi.
Sahne Sanatları Atölyesi Eğitmeni Seçkin Bayramoğlu yönetiminde gerçekleştirilen oyuna yaklaşık 500 kişi katıldı. Öğrencilerin sergilediği sahne performansı ise büyük beğeni topladı. İlki Akyazı SGM'de gerçekleştirilen ‘Nasreddin Hoca' isimli oyunun ikinci gösterimi turne kapsamında 23 Aralık Pazar günü saat 16.00'da Sapanca SGM'de sahnelenecek.