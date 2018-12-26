‘Nasreddin Hoca' isimli tiyatro vatandaşın beğenisini topladı

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sosyal gelişim Merkezi öğrencilerinin hazırladığı ‘Nasreddin Hoca’ isimli tiyatro gösterisi Sapanca Sosyal Gelişim Merkezinde (SGM) vatandaşlar tarafından büyük beğeni topladı.
Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sosyal gelişim Merkezi öğrencilerinin hazırladığı ‘Nasreddin Hoca' isimli tiyatro gösterisi Sapanca Sosyal Gelişim Merkezinde (SGM) vatandaşlar tarafından büyük beğeni topladı.
Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Sosyal Gelişim Merkezi Sahne Sanatları Atölyesi öğrencileri, ‘Nasreddin Hoca' isimli oyunun ikinci gösterimini Sapanca Sosyal Gelişim Merkezi'nde gerçekleştirdi. Sapancalıların yoğun katılımıyla gerçekleşen tiyatro gösterisi vatandaşlar tarafından büyük beğeni topladı. Sapanca SGM'de gerçekleştirilen Nasreddin Hoca isimli oyunun turne kapsamındaki üçüncü oyunu 6 Ocak Pazar günü 16:00'da Geyve SGM'de miniklerle buluşacak.