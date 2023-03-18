Ne bulduysa çalmış

Sakarya'nın Geyve ilçesinde birçok eşyayı çalan ve jandarma ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda yakalanan şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, Geyve ilçesi Hırka Mahallesi'nde Ş.S. isimli vatandaşın evinden birçok eşya çalındı. Durumun haber verilmesi üzerine jandarma ekipleri konuya ilişkin inceleme başlattı. Çalışmalar neticesinde Çeltikler Mahallesi'nde B.Y. isimli şüphelinin ev ve eklentilerine JASAT ekipleri ile birlikte baskın düzenlendi. Yapılan aramalarda; çeşitli marka ve modellerde 7 adet cep telefonu, 2 adet içerisinde 243,38 gram uyuşturucu olduğu değerlendirilen madde bulunan kavanoz, 2 adet kurusıkı tabanca, 1 adet markası ve seri numarası belli olmayan demir aksamlı tabanca, 6 adet tabanca şarjörü, 1 adet av tüfeği, hava kompresörü, dürbün, telsiz telefon, 9 adet matkap, 2 adet spiral taşlama, dekupaj testere, ağaç kesim motoru, 3 adet fotoğraf makinesi, 9 adet güvenlik kamerası, akü şarj cihazı ve 22 adet elektrik kablosu ele geçirildi.

Jandarma ekiplerince gözaltına alınan B.Y., tamamlanan işlemleri sonrasında çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.