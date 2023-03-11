Nehir adım adım yutuyordu, o yola taş dolgulu çözüm

Sakarya'nın Karasu ilçesinde üç mahalleyi birleştiren yolun geçtiği bölgede yaklaşık 5 yıldır devam eden kıyı erozyonu, DSİ'nin müdahalesi ile sona eriyor. Nehrin neredeyse yarısına yakınını yuttuğu ve birçok kez gündeme gelen yolda yaklaşık 130 metrelik alana dökülen 5 bin tonluk taş dolgu ile erozyonun önüne geçilmesi planlanıyor.

Karasu'nun Kuzuluk, Tuzla ve Yeni mahallelerini birleştiren yolun geçtiği Döşeme mevkiinde 5 yıldır devam eden kıyı erozyonu, DSİ'nin çalışması ile son bulacak. İstanbul'a giden su hattının çalışması sırasında başladığı iddia edilen kıyı erozyonu, üç mahalleyi birleştiren yolun çökmesine neden olmuştu. Daha öncesinde birçok kez gündeme gelen yolda, Sakarya Nehri kıyısına dökülen taş dolgu ile erozyonun daha içerilere girmesinin önüne geçilmesi planlanıyor. Öte yandan, bölgede devam eden çalışmalar havadan da görüntülendi.

Kuzuluk Mahallesi Muhtarı Temel Aslanbey, çalışmanın yapıldığı bölgede açıklamada bulundu. Aslanbey, “Üç mahalleyi birleştiren yol, beş metre daha içerideydi. İSKİ'nin çalışması sırasında Sakarya Nehri'nin akış yönü değişti ve kıyı erozyonu başladı. Yetkililere sorunu ilettik ve yaklaşık 5 ay sonra bölgede önlem amaçlı çalışma başladı” dedi.

Yaklaşık 130 metrelik erozyon hattına toplam 5 bin ton taş dolgu yapılarak tehlikenin ortadan kalkacağını ifade eden Aslanbey, “Tehlikeyi ortadan kaldıracak çalışmanın başlamasına öncülük eden Karasu Kaymakamlığı ve DSİ yetkililerine teşekkür ediyorum” diye konuştu.