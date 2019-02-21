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Nev'den coşkulu SAÜ konseri

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Şubat Kültür Sanat Etkinlikleri Nev’in ‘Bir Nev-i Alaturka 2’ konseri ile devam etti.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Şubat Kültür Sanat Etkinlikleri Nev'in ‘Bir Nev-i Alaturka 2' konseri ile devam etti.


Sakarya Üniversitesi Kültür ve Kongre Merkezi'nde gerçekleşen konserde binlerce müziksever eşsiz bir gece yaşarken; Nev sevilen eserlerini dinleyiciler için seslendirdi. Müzikseverlerin zaman zaman eşlik ettiği şarkılarla renkli görüntülerin yaşandığı gecede, Nev'in sahne performansı izleyenlerden tam not aldı. Usta Sanatçı Nev konser sonunda geceye katılan herkese teşekkür etti.

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