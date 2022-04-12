Nisan ayının ortasında yüksek kesimler beyaza büründü

Nisan ayının ortasında Sakarya'nın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oluyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün turuncu kodlu kuvvetli yağış uyarısı yaptığı Sakarya'nın bazı yüksek kesimleri beyaza büründü. Baharın gelmesiyle birlikte hava sıcaklıkları kısmen artarken, şehrin yüksek kesimlerinde ise kar yağışı devam ediyor. Yağış şehrin yüksek kesimlerinde zaman zaman etkisini sürdürüyor. Sakarya'nın en yüksek kesimlerinden birisi olan Dikmen Mahallesi'nde ki yağışı ise mahalle muhtarı Menderes Ayvaz ise, bölgedeki kar yağışını sosyal medya hesabı üzerinden, “Dikmen'de kar yağışı başlamıştır. An itibari ile Nisan ayında kar yağışı devam ediyor. Biz burada yaklaşık yılın 7 ayında kış yaşıyoruz. Nisan'ın ortası olmasına rağmen kar yağışı devam etmekte” ifadelerine yer vererek paylaştı.