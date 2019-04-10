Nisan Kültür Sanat Etkinlikleri söyleşi ve dinleti ile devam etti

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı Nisan Kültür Sanat Etkinlikleri Serkan Mesut Halili'nin ‘Saz Eserleri ve Kanun Hikayeleriyle Kanun Resitali” adlı söyleşi ve dinletisi ile devam etti.

Büyükşehir Belediyesi Nisan Kültür Sanat Etkinlikleri Serkan Mesut Halili'nin ‘Saz Eserleri ve Kanun Hikayeleriyle Kanun Resitali' adlı söyleşi ve dinletisi ile devam etti. Tarihi Alicanlar Konağında gerçekleştirilen etkinlikte Halili, “Sizler için hikayesi olan biraz zor bir repertuvar hazırladım. Sadece kanun için yazılmış ve kanunu anlamamızı sağlayacak eserler aradım. Günümüz müzik anlayışından farklı ve uzaklaştırıldığımız bu müzik kültürünü en güzel şekilde ifade etmek istiyorum” dedi.

Sadece kanun için yazılmış ve kanunu anlamamızı sağlayacak bu eserler çalanı zorladığı kadar dinleyene de fazlasıyla keyif vermekte olduğunu söyleyen kanun Halili “İcracılar olarak biz arazbar yüksek saz semai çalmaktan kaçınırız. Sizler için hikayesi olan biraz zor bir repertuvar hazırladım. Zorluktan kastımız sadece kanun için yazılan ve mızrapsız 10 parmakla çalınan eserlerdir. Sadece kanun için yazılmış ve kanunu anlamamızı sağlayacak bu eserler çalanı zorladığı kadar dinleyene de fazlasıyla keyif vermektedir. Günümüz müzik anlayışından farklı ve uzaklaştırıldığımız bu müzik kültürünü en güzel şekilde ifade etmek istiyorum” ifadelerinde bulundu.

Saz eseri repertuvarı yapıp işin içerisinde Tamburi Cemil Bey'den veya Refik Fersan'dan bahsetmemek gibi bir ayıbı hiçbir icracının yapmayacağını belirten Halili “Refik Fersan Riyaseticumhur İncesaz Heyetinin şefliğini yapmış. Atatürk'ün huzurunda verilen bir fasıl konserinden sonra Atatürk'ün ricası üzerine yaklaşık 15 dakika içerisinde nikri saz semaisini bestelemiş. Darbe döneminde Refik Fersan aynı zamanda radyo yönetiminde çalışıyordu. O dönemde TRT'nin radyo bölümünün başına atanan askeri kişi Refik Fersan'ın saçına takılmış. Hoş olmayan söylemlerinden sonra Refik Fersan'ı kovmuş ve bu olayın üzüntüsü Fersan'ın vefatına sebebiyet vermiştir” dedi.