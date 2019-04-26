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NLP, Nefes ve Meditasyon eğitimi SAÜ'de düzenlendi

Sakarya Üniversitesi Sanat ve Teknoloji Topluluğu tarafından NLP, Nefes ve Meditasyon eğitimi düzenlendi.


Sakarya Üniversitesi Sanat ve Teknoloji Topluluğu tarafından SAÜ Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen “NLP, Nefes ve Meditasyon” isimli eğitime NLP&Kişisel&Kurumsal Gelişim Uzmanı Harun Gökçekaya ve Nefes Koçu Ayşegül Özer konuşmacı olarak katıldı. NLP, Nefes ve Meditasyon Eğitimi'nde öğrenciler nörolojik programları keşfederek, nefes teknikleriyle zihinsel özgürleşme ve meditasyon ile ruhsal ve psikolojik terapi deneyimi edindi.


Etkinliğin sonunda düzenlenen çekilişle 3 öğrenciye koçluk eğitimi hediye edildi.

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