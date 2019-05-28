Noterler iftarda Sapanca'da buluştu

Gebze, Kocaeli, Sakarya, Düzce ve Bolu illerinin bağlı olduğu Sakarya Noterler Odası, Sapanca'da iftar düzenledi.

Sapanca'da bulunan bir restoranda düzenlenen iftara Sakarya Noter Odası Başkanı Mehmet Ermiş ve oda bünyesindeki illerde bulunan noterler ve aileleri katıldı.

İftar sonrası açıklamalarda bulunan Başkan Ermiş, “Hem meslektaşlarımızla Ramazan'ın birleştirici ruhuna uygun olarak güzel bir gece geçirdik hem de noterlerin tescil işlemlerini yapması, plaka ve ruhsat işlemlerini gerçekleştirmesi, hafta sonları başlayan nöbetçi noterlik uygulamasının başlaması gibi konularda karşılıklı görüş alışverişinde bulunduk” dedi.