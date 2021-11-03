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O güzergahı kullanacaklar dikkat! Mollaköy Köprüsü geçici olarak trafiğe kapatıldı

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada Arifiye ilçesi Mollaköy Köprüsü’nde yaşanan deformasyonlar sebebiyle köprünün geçici olarak trafiğe kapatıldığı belirtildi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada Arifiye ilçesi Mollaköy Köprüsü'nde yaşanan deformasyonlar sebebiyle köprünün geçici olarak trafiğe kapatıldığı belirtildi.


Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, “Arifiye İlçesi Mollaköy Köprüsü'nde yaşanan fiziksel deformasyonlar sebebiyle geçici olarak trafiğe kapatılmıştır. Trafik güvenliğini sağlamak amacıyla gerçekleştirilen kapatma işleminin ardından ekiplerimiz köprünün onarımını gerçekleştirecektir. Vatandaşlarımızın trafik levhalarına dikkat etmelerini belirterek ilan edilen alternatif güzergahları kullanmalarını rica ederiz” ifadelerine yer verildi.

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