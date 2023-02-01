O ilçenin merkezi beyaza büründü

Sakarya'da yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı Hendek ilçe merkezinde de başladı.

Ülke genelinde beklenen kar yağışı, Ocak ayının sonunda birçok şehirde etkisini gösterdi. Meteoroloji'nin uyarılarının ardından geçtiğimiz günlerde Sakarya'nın yüksek kesimlerinde de kar yağışı etkili olmaya başlamıştı. Yüksek kesimlerde başlayan yağış Hendek ilçe merkezini de beyaza bürüdü. Hava sıcaklığının 1 derece ölçüldüğü ilçe merkezinde kar yağışı etkisini sürdürüyor. Kar yağışının geç geldiğini aktaran Kader Köseoğlu, “Mevsim normallerine göre kar yağışı bu sene biraz geç geldi. Buna da şükür, Şubat ayında kar yağışını gördük” derken, Hendek ilçesi Büyükdere Mahalle Muhtarı Adem Demir ise, “Bereket yağmaya başladı. Kar yağışı bütün ağaç, meyve ve sebzeler için iyi oldu. Çünkü havalar biraz daha böyle gitse ve kar yağmasa meyveler açacaktı” ifadelerine yer verdi.