O ilçeye giren araçlar tek tek durduruldu

280 aracın denetlendiği ve 438 şahsa GBT sorgusunun yapıldığı uygulamada 5 bin 475 liralık cezai işlem uygulandı.

Karasu İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Karasu - Adapazarı yolu D650 Karayolu üzerinde sıkı bir güvenlik uygulaması gerçekleştirdi. Adatepe sapağı ÇEKOK mevkiinde kurulan kontrol noktasında, ilçeye giriş yapan araçlar tek tek durduruldu. GBT sorgusu yapılan uygulamada, şoför ve yolcuların emniyet kemeri takmaları konusunda da hatırlatmalarda bulunuldu. Gerçekleştirilen denetimde 438 şahsa GBT sorgusu yapıldı. 280 araç da denetlendi. Kontroller sonunda toplam 5 bin 475 liralık cezai işlem uygulandı.