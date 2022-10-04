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O mahallenin kanalizasyon hattı yenileniyor

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, İnönü Mahallesi’nde 250 metre uzunluğundaki kanalizasyon hattı yenileme çalışmalarına başladı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, İnönü Mahallesi'nde 250 metre uzunluğundaki kanalizasyon hattı yenileme çalışmalarına başladı.


Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), Ferizli İnönü Mahallesi'nde başlattığı çalışmalar doğrultusunda bölgeye uzun yıllar hizmet etmiş kanalizasyon hattını yeniliyor. 250 metre uzunluğa sahip hat üzerinde devam eden altyapı çalışmaları tamamlandığında evsel atıksular arıtma tesisine güvenle taşınacak.

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