O merkez sahipsiz canlara umut olmaya devam ediyor

Uzman veterinerlerin ve bakıcıların, hayvan severlerle birlikte çalışmasıyla dikkat çeken merkez, hizmet kalitesiyle beğeni kazanıyor.

Sahipsiz hayvanların iyi şartlarda bakımlarının sağlanması ve ardından toplum içerisinde daha güvenilir bir şekilde yer edinmesi amacıyla çalışmalarını sürdüren Adapazarı Belediyesi, Sahipsiz Hayvanlar Geçici Bakımevi'nde yeni yatırımlar yaptı, rehabilitasyon projeleri, alanında uzman veteriner ve bakıcılarıyla 2022 yılında da binlerce sokak hayvanına umut oldu. Tedavi, bakım, kısırlaştırma, aşılama, besleme ve sahiplendirme gibi alanlarda hizmet sağlayan merkez, 2022 yılında da başarılı bir performansa imza attı.

Adapazarı Belediyesi Sahipsiz Hayvanlar Geçici Bakımevinde 2022 yılında, bin 532 köpeğe ve 317 kediye kısırlaştırma tedavisi uygulandı. 6 bin 649 köpek ve kedinin ise tedavi ve bakımları yapıldı. Yine toplamda 18 bin 767 aşılamayla önemli bir aşılama seviyesine ulaşıldı. Kuru ve yaş olmak üzere 238 ton mama desteği verildi. 2019 yılından bu yana ise bin 10 adet kedi ve köpek sahiplendirilerek topluma kazandırıldı. Vatandaşlardan sahipsiz hayvanlar için gelen 10 bin 730 talep değerlendirilip çözüme kavuşturuldu. Hayvan severlerle birlikte merkezin etrafında besleme alanları düzenlenerek, sahipsiz canlar için yuvalar yapıldı. Adapazarı Belediyesi Sahipsiz Hayvanlar Geçici Bakımevi, sokak canlarına umut olmaya devam ediyor.