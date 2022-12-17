O ölüme ilişkin tüm aile adliyeye sevk edilmişti, baba tutuklandı

Sakarya'nın Arifiye ilçesinde babasıyla tartıştığı esnada aldığı bıçak darbesiyle yaralanan Kerim Türk, hastanede hayatını kaybetmişti. Hayatını kaybeden gencin gözaltına alınan baba, anne, kız ve erkek kardeşi ile yengesi adliyeye sevk edilmişti. Baba tutuklanarak cezaevine gönderilirken, diğer 4 kişi ise adli kontrol şartı ile serbest kaldı.

Olay, 15 Aralık Perşembe günü gece saatlerinde Arifiye ilçesi Abdibey Caddesi üzerinde bulunan bir evde meydana gelmişti. İddiaya göre, eve alkollü şekilde giden Kerim Türk (34) ile ailesi arasında tartışma yaşandı. Kısa sürede arbedeye dönüşen olayda Kerim Türk, babası A.T.'nin (60) elindeki bıçakla yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı genç, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Türk, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Yaralı olduğunu 1 saat sonra anlamışlar

Yaşanan arbede neticesinde yaralanan ve hastanede hayatını kaybeden 34 yaşındaki Türk'ün ölümüne ilişkin polis ekipleri inceleme başlattı. Olay esnasında evde bulunan diğer aile üyeleri ifadelerinde, Kerim Türk'ün bıçakla yaralandığını 1 saat sonra fark ettiklerini söylediler. İhbarın, olaydan yaklaşık 1 saat sonra yapılması üzerine şüphelenen polis ekipleri baba A.T.'nin yanı sıra o esnada evde bulunan anne F.T., kız kardeş B.T., erkek kardeş K.T. ile eşi B.T.'yi de gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 5 şüpheli dün adliyeye sevk edildi. Burada hakim karşısına çıkan şüphelilerden baba A.T. ‘Alt Soydan Akrabayı Kasten Öldürmek' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ailenin diğer 4 üyesi ise adli kontrol şartı ile serbest kaldı.