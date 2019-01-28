Ocak ayı Kültür Sanat Etkinlikleri sürüyor

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen Ocak Kültür Sanat Etkinlikleri ‘Kuşlarla Sohbetin Şartları' adlı söyleşi ve imza günü ile devam etti.

Tarihi Alicanlar Konağı'nda gerçekleşen etkinliğe konuşmacı olarak Yazar Ahmet Murat katıldı. Etkinlikte çok sayıda sanatseverin yanı sıra Kültür ve Sanat Şube Müdürü Adem Turan da yer aldı. Yazar Ahmet Murat, “İçimiz güzelleştikçe dışımızda güzelleşir. Aslına bakarsanız bizim dışarıda okuduğumuz ne varsa içimizde de okuyor. Bütün dünya için geçerli olan bir kavram vardır. Dış dünyada ne var ise biz onu iç dünyamızda oluşturduğumuz şey ile görürüz. Düşünün ki bir deniz olsun; onun içinde bir kaptan olsun, çocuğunu kaybetmiş bir anne ve bir deniz bilimci. Hepsinin o deniz içindeki düşünceleri farklıdır. Bizim hayatımızda işte bu şekilde. Hayatımızı nasıl düşünürsek öyle devam ettirebiliriz” dedi.

Konuşmasına devam eden Murat, “Bizim insanlarımız modern zihniyeti edinmiş olduğu günden itibaren varlığı eskisi gibi kademeler halinde düşünmüyor. Eski insanlar varlığı mertebeler hiyerarşisi içinde düşünüyorlardı. Her mertebe bir düzeni temsil etmekteydi. Allah'ın bulunduğu konumdan itibaren bizim şu an içinde bulunduğumuz konuma kadar bir sıra bulunmaktaydı. Eski insanların düşünceleri bu şekildeydi. Bugün bizim en büyük meselelerimizden biri yalnızlık. Artık vücudumuz parçalanmış ve bir bütün olmaktan uzakta. Ama eski insanları düşündüğümüzde zaten toplum ile bir bütün içinde iç içe yaşamaktaydılar. Biz çatışmaların olduğu değil, birlikteliğin olduğu tasavvura geçmeliyiz” diye konuştu.