Ocak ayının ortasında yazdan kalma günler yaşanıyor

Sakarya'da hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üstünde seyretmesiyle güneşli havayı fırsat bilen vatandaşlar, park, cadde ve sokaklara akın etti.

Son günlerde hava sıcaklıklarının normalin üstünde seyretmesi kış ayında yazdan kalma günler yaşatıyor. Ocak ayının ortasında hava sıcaklığının 20 derecelere kadar yükselmesini fırsat bilen vatandaşlar park, cadde ve sokaklara akın etti. Bazı vatandaşlar güneşli havanın tadını çıkarmak için mola saatlerini park ve bahçelerde değerlendirirken, bazı vatandaşlar ise ailesiyle dolaşarak güzel havanın tadını çıkarıyor. Ayrıca hava sıcaklıklarının önümüzdeki günlerde de bu şekilde olması bekleniyor.