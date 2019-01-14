Ocak Kültür Sanat Etkinlikleri sürüyor

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen Ocak Kültür Sanat Etkinlikleri Emine Bayındır'ın ‘Habersiz Dağ' isimli kitabının söyleşi ve imza günü etkinliği ile devam etti.

Geyve Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde gerçekleşen etkinlikte Yazar Emine Bayındır, yazmanın ne kadar değerli olduğundan bahsederken program sonunda öğrencilerin kitaplarını imzaladı. Yazar Emine Bayındır, “Yazı yazmak ve okumak benim için eşit değerde. Okumanın benim için şöyle bir avantajı bulunuyor; nasıl ki yemek yerken besin elde ediyoruz bende kitap okuyarak besin elde ediyorum. Yazı yazmak için yalnız kalmam gerekiyor. Eğer Allah bana izin verirse bende yazı yazıyorum. İlk başlarda yazdığım yazılardan kimsenin haberi olmadı. Bu sayede yazı yazarken bana engel olacak kimsede çıkmadı. Bende bu sayede içimde ki yazı yazma duygusunu ortaya daha rahat çıkardım” dedi.

Konuşmasına devam eden Bayındır, “Yazı yazma konusunda yetenekli olduğumu çok geç fark ettim. Öğretmenlerim veya hocalarım bana hiçbir zaman kitap oku demedi. Edebiyat Fakültesinde bile birkaç ödev dışında bir çalışma gerçekleştirmedim. Ama bende kendimi keşfettim. Bizim zamanımızda bu etkinlikler ve bu fırsatlar yoktu. Bulabildiğim her şeyi okumaya çalıştım ve bunlar bile bizim için gerçekten yetebiliyormuş. Kitabımı yazdıktan sonra kimse okumazsa diye aklıma geldi. Ama kendimi buna hazır hale getirmiştim. Her hikayemi farklı duygularla yazmaya gayret gösterdim. Ama hepsinde 1 tane ortak duygu var, o da ‘Baba Duygusu.' 21 farklı öykü içinde hepsini farklı duygularla yazdım” diye konuştu.