Off-Road Türkiye Şampiyonası'nın adresi Sakarya

Türkiye'nin en büyük off-road yarışı Petlas 2022 Off-Road Türkiye Şampiyonası heyecanına Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce start verdi. 70 pilot, 70 araç ve 4 takım hafta sonu boyunca Adapazarı Kömürlük ve Karaköy güzergahlarında yarışacak. Başkan Yüce, “Spor Şehri Sakarya'da şimdi de off-road alanında bir ilki gerçekleştireceğiz. Sporla yaşamayı benimsemiş, sporu hayatının bir parçası yapmış herkesi alana bekliyoruz” dedi.

Sakarya'da adrenalin tutkunlarının merakla bekledikleri gün geldi. Off-road alanında Türkiye'de gerçekleştirilen en büyük yarış 2022 Petlas Off-Road Türkiye Şampiyonası'nın 5. ayağı Büyükşehir Belediyesi'nin organizasyonuyla Sakarya'da başladı. Mücadelenin seremonik startı Sakarya Demorkasi Meydanı'nda Başkan Ekrem Yüce tarafından verildi. Yüce, ülkenin ve dünyanın dört bir yanında çok önemli başarılara imza atan off-road sporcularıyla bir araya geldi, onlarla sohbet etti. Off-road alanında da bir merkez olmak istediklerini ifade eden Yüce, Sakarya'da bu noktada Spor Ada Vizyon projesi adı altında ciddi bir hazırlık yaptıklarını söyledi.

Off-road heyecanı start aldı

Türkiye şampiyonlarının bulunduğu 54 Otomobil Sporları Kulübü Başkanı Bilal Bakan, Yüce'ye yarış tulumu vererek mücadelede birlikte olmaya davet etti. Başkan Yüce de hediyeyi kabul ederek teklifi kabul etti. Meydanda yapılan programla start bayrağı çekildi ve araçlar buradan çıkarak antrenman için alana hareket etti. 70 pilot, 70 araç ve 4 takım Büyükşehir Spor Ada Vizyon tesis pisti (Karaköy) ve Adapazarı Kömürlük güzergâhında şampiyonluk için mücadele edecek. Sakarya'da adrenalin tutkunu ve spor sevdalısı herkes, nefes kesen mücadeleyi güvenli hale getirilen ve hazırlanan seyirci bölümlerinde canlı olarak izleyebilecek.

Dünya spor şehri Sakarya

Startı veren Başkan Yüce, “Dünya spor şehri olmak için, bu unvana sahip olmak için çok çalışıyoruz. Bu hafta sonu bisiklette, futbolda, hentbolda ve birçok sporda olduğu gibi Sakarya yeniden bir ilki yaşayacak. Pilotlarımız bölgenin en geniş otomobil sporları tesisi Spor Ada Vizyon tesisimiz ve bölgemizde şampiyonluk için nefes kesen bir mücadele ortaya koyacak. Büyükşehir olarak başından sonuna her ayrıntısını düşünerek organize ettiğimiz şampiyona bizim için de önemli bir gurur olacak. Sporla yaşamayı benimsemiş, sporu hayatının bir parçası yapan ve adrenalin tutkunu herkesi alana bekliyoruz” dedi.