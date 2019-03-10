İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Oğlu tarafından odada ölü bulundu

Sakarya’nın Akyazı ilçesinde bir kişi, yaşadığı evde oğlu tarafından ölü bulundu.

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde bir kişi, yaşadığı evde oğlu tarafından ölü bulundu.


Olay, Akyazı ilçesi Konuralp Mahallesi Yuvalak Caddesi'ndeki bir evde meydana geldi. 51 yaşındaki üç çocuk babası Süleyman Okuyan, iddiaya göre, sabah saatlerinde rahatsız olduğunu söyleyerek odasına geçti. Bu arada işten eve gelen Okuyan'ın oğlu babasını uyandırmak için odasına girdi. Oğlu, babasının hareketsiz yattığını görünce, durumu hemen sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları ilk incelemede Okuyan'ın hayatını kaybettiğini belirledi.


Kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği belirtilen Okuyan'ın cenazesi yarın toprağa verilecek.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.