Öğrenciler Akyazı SGM'de eğlendi

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Akyazı SGM'de 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları günü kapsamında etkinlikler düzenlendi. 300 öğrencinin katıldığı etkinlikte birbirinden eğlenceli aktivitelerle öğrenciler dopdolu bir gün geçirdi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Akyazı Sosyal Gelişim Merkezinde 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları günü kapsamında etkinlikler düzenlendi. 300 öğrencinin katıldığı geniş kapsamlı etkinlikte oyunlar ve yarışmalarla Dünya Çocuk Hakları Günü kutlandı. Öğrenciler halat çekme, sandalye kapmaca, balon patlatmaca gibi oyunlar oynarken oluşturulan hatıra köşesinde ise günün anısına fotoğraf çekildiler. Öğrenciler birbirinden eğlenceli aktivitelerle dopdolu bir gün geçirdiler.