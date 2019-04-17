Öğrenciler Ayçiçek Vadisi'nde pedal çevirdi

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı bünyesinde faaliyetlerine devam eden Ayçiçeği Bisiklet Vadisi, ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor. Bu kapsamda Ferizli Rüveyde Güneş Ortaokulu Ayçiçeği Bisiklet Vadisini ziyaret etti. Güvenli sürüş eğitimi alan öğrenciler güzel bir gün geçirdi. Ayçiçeği Bisiklet Vadisi'nden yapılan açıklamada misafirlerin ağırlanmaya devam edeceği ifade edildi.