Öğrenciler bu proje ile öğretmenliğe 1-0 önde başlıyor

Sakarya'da Eğitim Fakültesi'nde öğrenim gören öğrenciler, ‘Öğretmenliğe İlk Adım Projesi' çerçevesinde özel okulda staj yapma imkanı bularak, edindikleri birikimle öğretmenliğe adeta 1-0 önde başlıyor.

Sakarya'da Eğitim Fakültesi'nde öğrenim gören öğrenciler, ‘Öğretmenliğe İlk Adım Projesi' çerçevesinde Sakarya Altınküre Okulları'nda staj yapma imkanı bularak, edindikleri birikimle öğretmenliğe adeta 1-0 önde başlıyor. Yaklaşık 2 yıldır devam eden projede hedeflenen ise öğrencilerin özel alan eğitimi ve öğretmenlik mesleğiyle ilgili bilgi, beceri, tutum ve davranışlarını gerçek bir eğitim-öğretim ortamı içinde kullanabilme yeterliği kazanmalarını sağlamak.

"Teorik olarak biz burada zaten hazırlıklarını ciddi ölçüde tamamlıyoruz"

Projeye ilişkin bilgilendirmelerde bulunan SAÜ Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Rüştü Yeşil, "Projemiz, eğitim fakültesinde öğrenim gören öğretmen adaylarımızın, henüz gerçek öğretmenlik mesleğine adım atmadan önce deneyim sahibi olmasını amaçlıyor. Teorik olarak biz zaten hazırlıklarını ciddi ölçüde tamamlıyoruz fakat en önemli eksiklerimizden biri olan uygulama konusunda böyle bir projeye yöneldik. Bir de bunun şöyle bir artısı da var; milli eğitim kurumlarıyla özel öğretim kurumları aslında bizim yetiştirdiğimiz adayların görev alabilecekleri iki alan. Milli eğitim kurumlarında zaten programımız gereği staj uygulama ve benzeri yaptırıyorduk. Bir de özel öğretim kurumlarındaki öğretmenlik mesleğinin durumu, pozisyonu, beklentiler gibi konularda yaşayarak, hissederek mekanda görmeleri bizim öğrencilerimize alternatif plan üretebilme, kariyer planı yapabilme imkanı da sunmuş durumda" dedi.

"Amacımız; üniversite öğrencilerimize bu işi nasıl yapacaklarını göstermek"

Projenin iki yıldan beri sürdürüldüğünü belirten Altınküre Okulları Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Sakarya, "Altınküre Okulları olarak biz geçen yıl bu projeyle ilgili AR-GE grubumuzla toplandığımızda 'Neler yapabiliriz?' 'Öğretmenliğe ilk adım projesine nasıl bir fayda sağlayabiliriz?' diye düşündüğümüzde ilimizde bulunan Sakarya Üniversitesi yöneticilerine bunu açtık ve sağ olsun dekan hocamız bize bu konuda bir fedakarlık yaptı. Amacımız; öğretmen olacak üniversite öğrencilerimizin gerçek manada bu işi nasıl yapacaklarını ve onlara neler sağlanacağını göstermek" diye konuştu.

"İşe alım süreçlerinde deneyimli öğretmenler daha çok tercih ediliyor"

Öğrencilerin bu program ile deneyim kazandığını aktaran Sakarya Altınküre Okulları Ortaokul Müdürü Numan Bayraktar, "Özel okullarda deneyimli öğretmen her zaman ön planda tutuluyor. İşe alım süreçlerinde deneyimli öğretmenler daha çok tercih ediliyor. En azından bir yıl veya iki yıl çalışmış öğretmenlerin özel okullarda çalışma durumu daha yüksek. O yüzden arkadaşlar bu programa dahil olduklarında ilk kazandıkları şey şu; bizim tanıdığımız yani bir özel okulun tanıdığı ve hakkında bilgi sahibi olduğu öğretmenleri olarak bizim ilk tercihimiz olabiliyorlar. Sürecin sonunda sertifikada veriyoruz öğrencilerimize. Bunu verdikten sonra, 'Altınküre Okulları'nda bir yıl boyunca staj yaptım' dediğinde mutlaka diğer okullarda da bunun bir artısı olacaktır öğrencilerimize" şeklinde konuştu.

"İki farklı alanda staj yaptım, bu benim için önemli bir deneyim oldu"

Proje çerçevesinde okulda staj yapan Eğitim Bilimleri Fakültesi son sınıf öğrencisi Hamide Nur Gökmen, "Burada staj yapma fırsatım oldu. Aynı şekilde devlet okulunda da staj yapıyorum. İki farklı alanda staj yaptım, bu benim için önemli bir deneyim oldu. Buradaki hem öğrenci profilini gördüm hem devlet okulundaki öğrenci profilini gördüm. Buranın ortamı devletten farklı, devletin ortamı da özelden çok farklı oluyor. Kendi iş hayatım içinde seçenekler önüme sunulduğunda nelerle karşılaşacağımı artık biliyorum" ifadelerini kullandı.

"Meslek hayatını tecrübe etme fırsatı bulmuş olduk"

Matematik Öğretmenliği Bölümü 3'üncü sınıf öğrencisi Yaren Merve Bostancı ise proje sayesinde öğrenciler ile birebir iletişime geçme imkanı bulduğunu ifade ederek, "Öğrencilerle burada birebir iletişime geçme şansımız oldu. Aslında bu yönüyle çok değerli çünkü bütün hayatımız boyunca artık onlarla içli dışlı olacağız. Bu program sayesinde aslında diğer öğretmen adaylarına göre bir sene daha erken meslek hayatını tecrübe etme fırsatı bulmuş olduk. Öğrencilerle daha yakından ilişkiler kurmuş olduk. Onların okuldaki hallerini, hareketlerini gözlemledik hem öğretmen masasından hem de arka taraftan. Tamamen bizim için yararlı bir programdı" dedi.