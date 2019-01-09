Öğrenciler finallere Serdivan Fikir ve Sanat Akademisinde hazırlanıyor

Serdivan Fikir ve Sanat Akademisi, yıl boyunca düzenlenen akademik ve kültürel etkinliklerin yanı sıra 7/24 açık kütüphanesiyle de üniversite öğrencilerini final döneminde misafir ediyor. Serdivan Fikir ve Sanat Akademisinin hizmete girdiği günden bu yana 7'den 70'e herkesin yoğun ilgisini ve takdirini topladığını belirten Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, dönemsel çalışmaların yanı sıra Fikir ve Sanat Akademisinin, 11 bin ciltlik kütüphanesiyle de araştırmacılara 7/24 kapılarını açtığını ifade ederek Akademinin kültür, sanat ve eğitim noktasında önemli bir misyon üstlendiğini söyledi.

Finallere hazırlanan tüm öğrencilere başarılar dileyen Başkan Alemdar, 7/24 hizmet veren Serdivan Fikir ve Sanat Akademisi kütüphanesinde herkese ücretsiz çay ikramı yaptıklarını da belirterek, “Amacımız öğrencilerimize ve kütüphanemizi kullanan herkese elimizden geldiğince yardımcı olmak ve destekte bulunmak. Hem fiziki ortam olarak hem de değerlendirebilecekleri 11 bine yakın eserin yer aldığı kitaplığıyla tüm öğrencilerimizi Akademimizin kütüphanesine bekliyoruz. Onlar derslerine çalışırken biz de sınav dönemlerinin vazgeçilmezi olan çayımızdan kendilerine ikram ederek bu yoğun ama keyifli dönemi diledikleri şekilde tamamlayabilmelerine destek olmaya çalışıyoruz. Kütüphanemizi kullanan öğrencilerimizin ve hemşehrilerimizin güzel temennileri ve paylaşımları da bizi ziyadesiyle mutlu ediyor” dedi.